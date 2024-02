VIDÉO - JO de Paris 2024 : les innovations surprenantes du village olympique

Le village olympique a été inauguré ce jeudi matin en présence d'Emmanuel Macron. Épicentre des JO, le site doit accueillir près de 14.500 athlètes. Les architectes ont profité de projet titanesque pour tester plusieurs innovations, comme vous le montre ce reportage de TF1.

À cinq mois des JO de Paris 2024, les clés du village olympique ont été remises ce jeudi matin aux organisateurs, en présence du président Emmanuel Macron. C'est ici que les 14.500 athlètes olympiques et paralympiques logeront cet été. Construit en sept ans, le village regroupe quelque 82 bâtiments, 3000 appartements et 7200 chambres sur un site qui s'étend sur 52 hectares entre Saint-Denis, l'île Saint-Denis et Saint-Ouen, au nord de Paris. Les architectes ont profité de ce projet titanesque pour tester certaines innovations.

Des purificateurs d’air innovants

Pour assainir l’air extérieur de ce quartier proche de la capitale, outre sept hectares d’espaces verts, des sortes de grands parasols métalliques ont été installées sur le site. "L’air est aspiré par les côtés du dispositif, puis il est restitué à la verticale [sous forme de vapeur], dépollué à 95% des particules fines", indique, dans la vidéo de TF1 en tête de cet article, Antoine du Souich, directeur stratégie et innovation à la Solideo (Société de livraison des ouvrages olympiques). Le dispositif apportera aussi "un bol d’air frais" aux visiteurs, en cas de forte chaleur, souligne-t-il.

Une chaussée en coquillages

À l’entrée du village, une partie de la chaussée intègre des coquillages qui facilitent le passage de l’eau pluviale pour qu’elle soit stockée avant d’être restituée. "À partir d’une certaine chaleur, l’eau va remonter par capillarité, s’évaporer et rafraichir tout cet espace", explique, au micro de TF1, Antoine de Souich. Pour les sols extérieurs, les 31.600 tonnes de béton utilisées ont été récupérées dans les débris d’autres bâtiments, indique la Solideo.

Des constructions en bois

L'ossature des bâtiments, l'isolation, les façades et les planchers des habitations (200.000 m2 de planchers posés) sont majoritairement en bois (à 30% français). "Le bois a deux vertus. La première, c’est d’emmagasiner le carbone et d’avoir un bilan de carbone qui est d’environ la moitié d’un bâtiment classique. La deuxième, c’est de donner de la chaleur à l’appartement", souligne Laurent Blanc, directeur opérationnel à Eiffage Immobilier.

Mais le travail est loin d'être terminé. Pour pouvoir accueillir les 206 délégations olympiques, les organisateurs vont avoir du pain sur la planche d'ici à l'ouverture des Jeux. Les appartements sont en effet livrés nus, et il faut désormais les équiper, installer le mobilier (14.200 lits et tables de chevet, 5500 canapés, 142.000 cintres, 7600 étendoirs). Tout doit être prêt pour début juillet.