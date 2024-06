La petite entreprise "Les Olympiades" est sommée de changer de nom par le Comité d'organisation des Jeux olympiques de Paris 2024. Une opération qui pourrait lui coûter très cher. Une équipe de TF1 a rencontré son patron et ses salariés.

C’est la fable du pot de terre contre le pot de fer. D’un côté, "Les Olympiades", une petite société basée dans la zone industrielle de Socx (Nord), au sud de Dunkerque, spécialisée dans l'équipement des clubs de sport de la région. De l’autre, le Comité d’organisation des Jeux olympiques (COJO) de Paris 2024, qui accuse l’entreprise nordiste d’atteinte à la propriété intellectuelle et lui a adressé une mise en demeure pour la contraindre à changer de nom dans un délai de dix jours.

Un coup de massue pour les onze salariés de cette PME. "C’est stressant, parce qu’on se pose tous des questions sur notre avenir, sur notre emploi", témoigne l’un d’eux auprès de TF1, dans le reportage du JT de 13H à voir en tête de cet article. "Laissez-nous tranquilles ! Laissez-nous faire notre travail ! Comment nous, petite structure des Flandres, pouvons-nous embêter un mastodonte comme Paris 2024 ?", interroge, pour sa part, un autre employé.

Concrètement, il s’agit désormais pour "Les Olympiades" de changer l’enseigne de son magasin, les statuts de l’entreprise, la sérigraphie des cinq véhicules, de céder le nom de domaine de son site Internet, de retirer plusieurs dizaines de panneaux publicitaires et tous les maillots des clubs sur lesquels la dénomination apparaît… Coût estimé de l'opération : 70.000 euros, auxquels s’ajoutent le remboursement des frais de justice réclamé par le COJO, voire une éventuelle indemnisation.

Acculée, l'entreprise n'exclut pas le dépôt de bilan. "On a conscience de ce qui nous est reproché et on a envie de faire les choses bien. En revanche, le discours et le process font froid dans le dos", confie le gérant Guillaume Bourgois, qui considère qu’il lui faudrait deux mois pour se mettre en règle et aimerait, au moins, bénéficier d’un délai plus conséquent. Il rappelle, en outre, que l’enseigne porte ce nom depuis trente ans, soit bien avant le choix de Paris pour accueillir ces JO.

"Ce n’est pas dans l’esprit du sport"

"Notre objectif n’est évidemment pas de ralentir son activité, ni de le pénaliser. Notre objectif est juste de faire valoir nos droits sur cette marque, qui est la nôtre", réplique, à notre micro, Romain Voillemont, directeur juridique du COJO. Au regard du droit, en effet, l'utilisation non autorisée de l'univers olympique est assimilée à de la contrefaçon. "Ils sont armés jusqu’aux dents. Toutes leurs marques et leurs dessins modèles sont totalement protégés", insiste Me Martin Grasset, avocat spécialisé en droit de la propriété intellectuelle et industrielle officiant à Lille (Nord).

Des considérations qui échappent aux habitants du village interrogés par TF1. "Ce n’est pas dans l’esprit du sport", pointe ironiquement l’un d’entre eux. "Ce ne sont plus des compétitions sportives, ce sont des compétitions financières", persifle une dame, qui ne croit pas si bien dire. Le COJO a lancé plusieurs autres procédures similaires ces derniers mois, alors que les retombées économiques des Jeux olympiques et paralympiques devraient atteindre neuf milliards d'euros.