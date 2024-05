VIDÉO - Parcours de la flamme olympique : quel coût pour les villes et villages étapes ?

Après Marseille, c'est au tour du Var d'accueillir la flamme olympique. Le parcours traverse des grandes villes et de toutes petites communes. Et ce sont les collectivités locales, départements et municipalités qui doivent payer pour avoir cet honneur.

Ce vendredi après-midi, la flamme olympique était à la Seyne-sur-Mer (Var), comme on le voit dans le reportage ci-dessus. C'est un coup de projecteur pour la ville, mais à quel prix ? Pour accueillir l'événement, chaque département doit payer 180.000 euros au comité d'organisation des JO. Les sponsors, eux, déboursent environ 360.000 euros. Soit un coût total de 540.000 euros par département visité. Pour l'ensemble de ce tour de France de la flamme, ce sont plus de 35 millions d'euros qui seront versés. Quels retours les collectivités et les privés peuvent-ils espérer d'un tel investissement ?

Ça fait travailler les bars et les restaurants aux alentours, c'est une image extrêmement positive Nathalie Bicais, maire (LR) dela Seyne-sur-Mer

Pour les villes qui reçoivent la flamme, il faut aussi organiser des animations. À la Seyne-sur-Mer (Var), c'est un coût supplémentaire de 110.000 euros, mais tout le monde semble s'y retrouver. "Ça fait travailler les bars et les restaurants aux alentours, c'est une image extrêmement positive, nous attendons énormément de monde", explique au micro de TF1 Nathalie Bicais, maire (LR) de la commune. Environ 15.000 personnes ont finalement assisté aux festivités à la Seyne-sur-Mer.

Il n'y a pas que les grandes villes qui accueillent la flamme. Dans les Alpes-de-Haute-Provence, le département voisin, l'heure est aux préparatifs. La torche passera ce samedi par Colmars-les-Alpes, un village de 560 habitants. Il s'agit d'un événement exceptionnel pour la commune qui a déboursé 14.000 euros pour les animations. Les visiteurs sont déjà au rendez-vous et le pari de la petite municipalité est en bonne voie d'être gagné.