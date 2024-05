VIDÉO - Arrivée de la flamme olympique à Marseille : le récit de la journée en images

À Marseille, plus de 230.000 personnes ont accueilli la flamme olympique qui arrivait à bord du Belem, ce mercredi 8 mai. Revivez en images les moments forts de cette fête qui a duré toute la journée, jalonnant une parade nautique spectaculaire.

Un accueil chaleureux était attendu, mais qui pouvait imaginer à quel point Marseille allait s'embraser ? Du Pharo au Vieux-Port, plus 230.000 personnes - 150.000 étaient attendues - se sont massées pour saluer le Belem en seulement quelques heures, a précisé le maire de Marseille, Benoît Payan. "La flamme olympique est emblématique, elle annonce l'arrivée des fameux Jeux d'été", chantonne une fillette dans la foule, au micro de TF1.

Joutes provençales, humoristes, breaking...

L'ambiance est montée progressivement tout au long de la journée. "C'est une très belle journée, et on a envie d'en profiter avec tout le monde", lance une passante, chantant et dansant au rythme de la musique. Au programme des festivités, une tradition ancestrale se tient sur le plus beau terrain de jeu du monde : un concours de joute nautique provençale.

Joutes provençales à Marseille - TF1

Le public s'est rassemblé à partir de 17h autour de la scène centrale installée dans le Vieux-Port. En attendant l'arrivée du Belem, il a pu profiter des performances d'artistes marseillais, à savoir des humoristes et des danseurs de breaking.

Sur la corniche, jumelles et appareils photo étaient de sortie pour espérer voir le célèbre trois-mâts arriver au loin. "C'est grandiose, et tous les bateaux qui le suivent c'est magnifique", réagit une femme, le sourire aux lèvres, dans le reportage du 20H en tête de cet article.

Le Belem navigue près de la côte marseillaise en mer Méditerranée. - CHRISTOPHE SIMON / AFP

Emmanuel Macron est quant à lui arrivé dans l'après-midi à Marseille, profitant de l'occasion pour visiter un simulateur de pilotage maritime. À mesure que le Belem s'approche de la cité phocéenne noire de monde, la ferveur monte dans les jardins du Pharo. "On a vraiment hâte que ça commence, que le bateau arrive, qu'il y ait la patrouille de France", commente un jeune homme profitant de cette vue imprenable sur la mer.

La cérémonie de l'arrivée de la flamme olympique

À 19h15, le Belem et sa flamme entrent enfin dans le port de Marseille. Premier porteur sur le sol français, Florent Manaudou, positionné à l'avant du trois-mâts, s'empare de la torche dans sa fameuse malle. Le ténor marseillais Naestro, connu pour sa reprise du titre "Bella Ciao" chante "La Marseillaise" a capella dans le Vieux-Port.

Le Belem arrive dans le Vieux-Port - SYLVAIN THOMAS / AFP

Au-dessus du port, la Patrouille de France a effectué les anneaux olympiques - SYLVAIN THOMAS / AFP

Le Belem était escorté par la Patrouille de France. Au-dessus du port, elle effectue les anneaux olympiques, signant le coup d'envoi des premiers Jeux d'été organisés en France depuis un siècle. Florent Manaudou s'avance ensuite sur la piste avec le rappeur marseillais Jul, qui allume le chaudron olympique.

Florent Manaudou, positionné à l'avant du trois-mâts, s'est emparé de la torche dans sa fameuse malle. - LUDOVIC MARIN / POOL / AFP

Le premier chaudron des Jeux olympiques 2024 de Paris a donc été allumé à 19h35, par Jul, star du rap français. - LUDOVIC MARIN / POOL / AFP

La star marseillaise du rap avait reçu la torche olympique des mains de la championne paralympique d'athlétisme Nantenin Keïta, fille du musicien malien Salif Keita.