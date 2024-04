VIDÉO - JO 2024 : la flamme olympique quitte la Grèce pour la France

La France est en possession de la flamme olympique, allumée le 16 avril à Olympie. Elle a été formellement remise ce vendredi par la Grèce à Tony Estanguet, président du comité d'organisation. Samedi, la flamme embarquera à bord du Belem, direction Marseille, où elle arrivera le 8 mai prochain.

Quelques mètres avant la passation, on entend presque battre à l'unisson dix mille cœurs dans le stade Panathénaïque d'Athènes. Et puis, ce sont deux mains qui se rejoignent et Tony Estanguet, président du comité d'organisation, brandit la flamme qui devient aussitôt française. Dans l'immense stade, c'est la plus française des chanteuses grecques, Nana Mouskouri, qui, à 89 ans, a fait le pont entre les deux pays, pour entonner, après la Marseillaise, l'hymne à la liberté grecque. "Cet événement a ce pouvoir de nous émouvoir, à ce pouvoir de nous rassembler, de nous faire vivre quelque chose d'assez magique. Et une nouvelle fois, j'ai été cueilli par cette émotion", confie Tony Estanguet dans le reportage de TF1 ci-dessus.

Moi, je suis à la fois entre Paris et Athènes. Dans mon cœur, j'ai les deux pays. Donc j'étais hyper ému. Nikos Aliagas

La cérémonie rassemble les gestes et les rites les plus anciens et elle convoque aussi les nouvelles générations, comme les jeunes élèves du lycée français d'Athènes. Nikos Aliagas, le maître de cérémonie, a, lui aussi, le sentiment d'avoir vécu un moment unique. "Moi, je suis à la fois entre Paris et Athènes. Dans mon cœur, j'ai les deux pays. Donc j'étais hyper ému. Et surtout voir cette petite flamme, allumée avec un rite ancestral il y a onze jours, partir direction Marseille. C'était une parenthèse hors du temps", assure-t-il.

Le voyage de la flamme commencera dans une lanterne, scrutée avec beaucoup d'attention par 16 jeunes visages français dans les tribunes. Ils ont été choisis pour leur mérite et vont escorter la flamme sur le Belem à travers la Méditerranée durant douze jours. "C'est incroyable ! J'aurais jamais cru pouvoir vivre ça un jour dans ma vie et je m'attends même pas à l'émotion que je vais ressentir. Je veux juste la vivre", lâche une jeune participante.

L'embarquement de la flamme aura lieu samedi à bord du célèbre trois-mâts, avant d'être accueillie à Marseille le 8 mai par celui dont on vient de dévoiler l'identité, Florent Manaudou, qui sera le premier porteur sur le sol français.