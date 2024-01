VIDÉO - Rugby : le bizutage d'Antoine Dupont pour ses premiers pas avec l'équipe de France à 7

Antoine Dupont a effectué, mercredi 3 janvier, à Marcoussis, ses premiers pas avec l'équipe de France de rugby à VII, dans l'optique de disputer les Jeux olympiques de Paris. Une première prise de contact pour le capitaine tricolore du XV, qui s'est prêté volontiers au bizutage concocté par ses nouveaux partenaires de jeu.

Antoine Dupont ne s'est pas soustrait à la tradition. À moins de sept mois du coup d'envoi des Jeux de Paris, le capitaine du XV de France a lancé, mercredi 3 janvier, son aventure olympique en participant, à Marcoussis, en Essonne, à son premier entraînement avec l'équipe de France de rugby à VII. Sous la météo capricieuse du CNR, le demi de mêlée star a pris ses marques avec les 16 autres joueurs appelés par le sélectionneur, Jérôme Daret, pour ce stage de préparation.

Arrivé la veille sur place, le Toulousain n'a prévu de passer que 24 heures pour une première prise de contact avec les autres septistes. Un laps de temps suffisant pour que ses nouveaux coéquipiers lui concoctent un bizutage intensif. Sous leurs acclamations, il a exécuté sans broncher une série de burpees avec un large sourire. "On est très content d'accueillir Antoine. C'est très positif pour le groupe", a déclaré après la séance le capitaine tricolore, Paulin Riva.

Au cours ce premier entraînement, Dupont a multiplié les discussions avec ses partenaires et le staff des Bleus. "Il vient d'arriver et ne connait pas spécialement le rugby à VII, donc il était très à l'écoute", a observé l'ailier d'Agen Jefferson Lee Joseph. Il a aussi pris part à différents exercices, notamment les coups de pieds de renvoi et le positionnement dans les rucks, spécifiques à la discipline. "Je le trouvais déjà très à l'aise", a commenté le sélectionneur Jérôme Daret à l'issue de ce premier galop d'essai. "C'est un joueur qui vient s'exposer, il sort de sa zone de confort et a envie d'en découdre".

Afin de l'aider à passer du XV au VII, les staffs de l'équipe de France et de Toulousain vont collaborer main dans main. Antoine Dupont va venir s'entraîner "à peu près une fois par mois" jusqu'à fin mai, date du dernier tournoi du circuit mondial à Madrid (31 mai-2 juin). Outre ces séances, le "Toto", qui fera l'impasse sur le prochain Tournoi des Six Nations, participera à deux autres étapes à Vancouver (23-25 février) et Los Angeles (2-3 mars). Tout un programme pour se hisser au sommet de l'Olympe.