VIDÉO - Arrivée de la flamme olympique à Marseille : "Un formidable succès", salue Emmanuel Macron

Emmanuel Macron était à Marseille ce mercredi pour assister à l'arrivée de la flamme olympique dans le Vieux-Port. Face aux critiques, le chef de l'État a défendu "l'enthousiasme populaire" pour les Jeux "les plus décentralisés de notre histoire". "Je veux que nos compatriotes se représentent qu’il s’agit d’un moment d’unité et qu’on en est capables", a-t-il lancé.

Il faisait partie des dizaines de milliers de spectateurs qui ont regardé le rappeur Jul allumer la vasque olympique sur le Vieux-Port de Marseille, ce mercredi 8 mai en fin d'après-midi. Quelques minutes après ce premier temps fort en amont des JO 2024, Emmanuel Macron a répondu aux questions de TF1 et France Télévisions. "Les Jeux arrivent et rentrent dans la vie des Français. Cette flamme olympique, elle va maintenant passer à travers 400 communes jusqu’à la cérémonie d’ouverture. Ce seront les Jeux les plus décentralisés de notre Histoire", a rappelé le chef de l’État.

Quid des critiques qui dénoncent un événement dispendieux et qui va compliquer leur quotidien ?" Dans tous les pays qui organisent les Jeux, il y a parfois du rejet juste avant. Il n’y en a pas eu dans notre pays", a-t-il estimé. "Il y a une partie de la France qui ne veut voir que les problèmes et aussi une France qui était impatiente (…) Je pense que maintenant c’est l’enthousiasme populaire et c’est pourquoi je voulais être là aujourd’hui à Marseille".

Il souhaite "des Jeux pour la paix"

"Il y a un énorme enjeu de sécurité mais on est prêt parce qu’on s’y prépare depuis sept ans", a par ailleurs rappelé Emmanuel Macron. "Aujourd’hui il y a 200.000 Français qui sont là (…) Nos forces de sécurité intérieures sont mobilisés, nos militaires aussi, notre sécurité civile. On a plus de 7000 forces au total, elles ont déjoué des projets. Tout s’est bien passé pour cette arrivée du Belem qui est un formidable succès."

Les Jeux sont-ils de nature à fédérer, à l’heure où le pays est traversé par de vives tensions liées à l’actualité ? "Il y aura un héritage en termes de valeurs, d’éducation, d’installation. Je veux que nos compatriotes se représentent qu’il s’agit d’un moment d’unité et qu’on en est capables. Et qu’on peut en être très fiers", a-t-il insisté, rappelant sa volonté d’une "trêve olympique autour des Jeux (…) Ce sera l’initiative diplomatique qu’on va déployer. Des Jeux pour la paix".