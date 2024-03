Panne géante dans le RER C : les galères se succèdent dans les transports avant les JO

À moins de 130 jours des JO de Paris, la SNCF sera-t-elle prête à transporter les millions de spectateurs attendus ? Il faut dire que plusieurs lignes de RER ont récemment connu des avaries. Tandis que la ligne C, qui dessert des sites olympiques, a été très perturbée.

C’est une image qui embarrasse la SNCF. Des centaines de voyageurs ont été contraints de sortir sur les voies à cause d’une panne sur le RER C, lundi 18 mars au soir. "C'est la galère de ouf ! Un pays qui est censé accueillir les JO, c'est n'importe quoi", s'emporte l'un d'eux sur les réseaux sociaux. Avant cette sortie, les passagers avaient dû attendre durant deux heures dans la rame, mettant leurs nerfs à rude épreuve. "Il y a eu beaucoup d'agacement et beaucoup de rires nerveux. On faisait une file indienne, on descendait tous chacun notre tour, puis on continuait sur les voies. C'était un peu compliqué pour les personnes âgées ou à mobilité réduite", raconte Gabriel, dans la vidéo du 20H de TF1 visible dans l'article en tête de cet article.

La SNCF assure qu'elle va pouvoir "dépanner deux fois plus rapidement"

Ces pannes sont-elles exceptionnelles ? Pas vraiment. Ce mardi matin, quasiment tout le réseau était perturbé et il était impossible de monter dans le RER B. "Il n'y a pas beaucoup de choix. Ou alors c'est très loin. On est obligé de marcher dans toute la gare pour rattraper le circuit", explique une voyageuse. "C'est la galère tout le temps. (...) C'est vraiment compliqué", renchérit un jeune homme.

La cause de ces désagréments est une panne de signalisation gare du Nord qui a perturbé le RER B et le RER D, tandis qu'une autre panne électrique a ralenti le RER C. Et au milieu de la matinée, c’est un malaise voyageur qui a ralenti la ligne la plus empruntée d’Europe, le RER A, pendant deux heures. Et toutes ces lignes desservent l’aéroport de Roissy, celui d’Orly, ou encore la gare du Nord, des lieux stratégiques pour les Jeux olympiques.

Alors, faut-il s’inquiéter de toutes ces pannes à quatre mois du début des jeux ? Selon Séverine Lepère, directrice générale Ile-de-France de la SNCF, il est prévu "un dispositif qui va nous permettre de dépanner deux fois plus rapidement qu'à l'heure actuelle. Et on va être aidés pour ça par le fait qu'on arrête les travaux pendant les Jeux olympiques. Et donc toute cette main-d'œuvre va venir renforcer les équipes", assure-t-elle. Depuis le début de l’année, selon les associations de voyageurs, entre un et deux RER sur dix sont supprimés chaque jour.