PORTRAIT - JO Paris 2024 : Mélanie de Jesus dos Santos, la star de la gymnastique française qui rêve d'or

Elle est l'un des espoirs français de médaille aux Jeux olympiques de Paris cet été. Pour y parvenir, la gymnaste Mélanie de Jesus dos Santos n'a pas hésité à faire des sacrifices. Comme d'autres athlètes avant elle, elle a décidé de s'exiler pour progresser.

Elle a tout quitté pour se relancer. À quelques mois du début des Jeux olympiques de Paris, où elle visera une médaille, la gymnaste française Mélanie de Jesus dos Santos ne compte pas ses heures d'entraînement. Exilée aux États-Unis après des olympiades en demi-teinte à Tokyo, en 2020, la star de l'équipe de France affiche ses ambitions : glaner une médaille chez elle, après avoir déjà conquis quatre titres européens. Un véritable pari alors qu'elle avait pensé tout arrêter il y a quatre ans. Le 13H de TF1 est parti à la rencontre de cette gymnaste de 23 ans, qui truste les podiums depuis sa plus tendre enfance.

Trois ans à s'entraîner avec Simone Biles

Cette médaille olympique à Paris, Mélanie de Jesus dos Santos y pense "tout le temps, parce que c'est pour ça que je travaille", avoue la sportive dans le reportage en tête de cet article. Elle a finalement rejoint, il y a trois ans, son amie Simone Biles, quadruple championne olympique, pour participer à une tournée de spectacles aux États-Unis. Des shows à l'américaine qui ont redonné envie à la jeune femme de pratiquer son sport. Alors pour se donner toutes les chances de réussir "ses" JO, elle est restée s'entraîner aux côtés de la meilleure gymnaste du monde au Texas, à Houston.

"Je me sens bien dans ma tête. Je m'entends bien avec mes entraîneurs, avec les filles. Je prends du plaisir à m'entraîner. Il y a beaucoup de changements encore à faire, mais il y a beaucoup de choses qui ont évolué déjà", raconte celle qui est devenue égérie de Dior l'an passé. Car aux États-Unis, les entraînements sont plus intensifs, six jours par semaine, et les gymnastes sont plus autonomes. Mélanie de Jesus do Santos travaille ainsi de son côté ses agrès de prédilection, comme la poutre. "Elle a pris beaucoup de maturité et de confiance en elle, au départ, ça a été difficile, de ne pas avoir les entraîneurs tout le temps derrière elle, à chaque passage, c'était une adaptation", raconte Cécile Canqueteau-Landi, entraîneure de la Française.

L’équipe de France est venue rejoindre la gymnaste une semaine cette année. Un stage pour préparer les Jeux de Paris ensemble et l’occasion de retrouver ses copines avant de rentrer en France pour terminer sa préparation. Et viser le plus beau métal, en juillet prochain.