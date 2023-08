Incendie en Alsace : enquête ouverte par le parquet de Paris pour homicides involontaires

Jusqu'à présent, le parquet de Colmar avait ouvert une enquête en recherche des causes de la mort et de blessures. Les premiers éléments de l'enquête avaient "conduit à s'interroger sur les conditions matérielles et juridiques de sécurité du bâtiment", rappelle le communiqué. La vice-procureure de Colmar, Nathalie Kielwasser, avait en effet indiqué jeudi que la propriétaire du gîte, qui n'a pour l'heure pas été placée en garde à vue, n'avait pas sollicité le passage de la commission de sécurité.