120 attaques au couteau ont-elles lieu chaque jour en France ?

La dernière étude CVS de l’Insee a apporté son lot de statistiques pour l'année 2018. Selon elle, "710.000 personnes âgées de 14 ans ou plus ont déclaré avoir été victimes de violences physiques commises hors situation de vol ou tentative de vol" et hors ménage. Parmi elles, 17% disent avoir "été agressées ou menacées à l’aide d’une arme", correspondant à 120.700 victimes par an. Et sur ces dernières, "12% déclarent qu’il s’agissait d’une arme à feu, d’une arme blanche ou d’un autre type d’arme (matraque, bombe lacrymogène, etc.)". Soit 14.500 victimes, d’après nos calculs... L’équivalent de 40 agressions armées par jour, ce qui inclut les armes blanches comme les armes à feu. Ici, l’Insee ne distinguant plus les différents cas de figure.

Si elles sont aussi à nuancer, et ne tiennent que sur une année, ces données évoquent donc trois fois moins d’agressions physiques armée commises par jour. Et depuis ? Aucune enquête n’a été conduite en 2020, du fait des périodes de confinements. En 2021, de nouveaux résultats sont sortis : ils renvoient à "441.000 personnes" victimes de violences physiques hors ménages l’année précédente, mais ne font cette fois pas de distinction entre les violences armées ou non. Et cette édition est la dernière réalisée "sous cette forme", rendant impossible l’actualisation des chiffres de 2015-2017. Chiffres qui sont pourtant encore invoqués par Valérie Boyer.