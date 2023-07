14-Juillet : après les violences urbaines, Elisabeth Borne promet des "moyens massifs pour protéger les Français"

La fête se déroulera sous contrôle, assure l'exécutif. Elisabeth Borne a promis ce samedi, dans les colonnes du Parisien, des "moyens massifs pour protéger les Français" lors du week-end du 14-Juillet, pendant lequel la vente de mortiers d'artifices sera interdite. L'objectif : empêcher de nouvelles violences urbaines après celles qui ont secoué de nombreuses villes françaises la semaine passée, à la suite de la mort de Nahel, tué par un policier à Nanterre le 27 juin dernier.

"Les élus et habitants que j’ai croisés sur le terrain sont effectivement assez inquiets dans la perspective de la Fête nationale et de possibles nouveaux incidents", a reconnu la Première ministre dans un entretien au Parisien mis en ligne samedi soir. Mais "les moyens seront massifs pour protéger les Français pendant ces deux jours sensibles", les 13 et 14 juillet, a-t-elle assuré. Un dispositif de sécurité dont le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin "précisera" les contours.

Un décret, publié dimanche, interdira en outre la "vente", le "port" et le "transport de mortiers d'artifices", fréquemment utilisés par les auteurs de ces violences, a-t-elle aussi annoncé. "Seuls les professionnels, qui organiseront les feux d'artifice dans les communes, pourront en acheter."