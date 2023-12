Cas de botulisme à Bordeaux : le patron du restaurant mis en cause placé en garde à vue

Le patron du Tchin-Tchin Wine Bar, dans le centre de Bordeaux, a été placé en garde à vue mardi. Son établissement est lié à 15 cas de botulisme, dont un mortel, après la consommation de sardines en conserve. Cette interpellation intervient dans le cadre de l'enquête ouverte pour "homicide et blessures involontaires" et "vente de denrées corrompues ou toxiques".

Son établissement a été au cœur des cas de botulisme détectés en septembre à Bordeaux (Gironde). Mardi 5 décembre, le patron du bar à vin Tchin-Tchin Wine Bar a été placé en garde à vue dans l'enquête ouverte après la détection de 15 cas de botulisme, dont un mortel, liés à des sardines en conserve, a indiqué à l'AFP la procureure de la République Frédérique Porterie, confirmant des informations du Parisien. Le parquet a ajouté qu'il communiquerait mercredi à l'issue de la garde à vue alors que l'homme avait déjà été entendu librement le 29 septembre dernier.

Cette interpellation intervient dans l'enquête pour "homicide et blessures involontaires", "mise sur le marché de denrées préjudiciables à la santé" et "vente de denrées corrompues ou toxiques" qui avait été ouverte, mi-septembre, après plusieurs cas de botulisme parmi les clients de cet établissement du centre-ville prisé des touristes. Les peines encourues pour les chefs visés oscillent entre deux et cinq ans de prison et 45.000 à 600.000 euros d'amende.

25 personnes exposées à la puissante toxine

En septembre dernier, 15 clients du restaurant mis en cause, dont certains de nationalité américaine, canadienne, irlandaise, grecque, britannique et allemande, avaient été identifiés comme "cas suspects de botulisme". La victime décédée est une femme de 32 ans morte à son domicile à Paris après s'être présentée dans des hôpitaux, selon le parquet. Toutes ces personnes avaient mangé des sardines en conserve de fabrication artisanale dans le Tchin-Tchin Wine Bar entre le 4 et le 10 septembre, alors que Bordeaux accueillait deux premiers matches du Mondial-2023 de rugby (Irlande-Roumanie et Galles-Fidji).

Selon l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), l'enquête française a permis de déterminer, grâce aux reçus des cartes de crédit, qu'environ 25 personnes avaient été exposées à l'affection neurologique grave et rare, mortelle dans 5 à 10% des cas. En effet, le botulisme est provoqué par une toxine très puissante, produite par une bactérie qui se développe notamment dans les aliments mal conservés faute de stérilisation suffisante. Elle engendre des problèmes oculaires (vision double), un défaut de déglutition et, dans les formes avancées, une paralysie des muscles, surtout respiratoires, qui peut conduire au décès.