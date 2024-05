L'eurodéputé LFI Manon Aubry dénonce une forme de stigmatisation des personnes étrangères, souvent décrites comme principales responsables des violences sexuelles. La candidate aux élections européennes insiste sur le fait que 45% des viols sont commis par des conjoints ou ex-conjoints dans notre pays, et en large majorité par des Français. Les chiffres avancés par l'élue sont attestés par des travaux de l'Insee et du service statistique en charge de la sécurité intérieure.

À la tête d'une liste LFI aux élections européennes, Manon Aubry s'oppose à ce qu'elle décrit comme une stigmatisation des personnes étrangères présentes sur le sol français. À l'occasion d'un débat organisé sur BFMTV, la candidate a réagi aux propos du candidat des Républicains, François-Xavier Bellamy. Elle lui a en effet reproché d'entretenir le "mythe de l'étranger violeur", qu'elle juge "infondé et insupportable". L'élu LR venait de déplorer le non-renvoi d'individus faisant l'objet d'une OQTF, des "clandestins qui tuent, qui violent".

À ces propos, Manon Aubry répond par une série de chiffres. Il est trompeur selon elle de pointer du doigt les étrangers, sachant que "86% des viols sont commis par des Français". Dans le même temps, elle ajoute que l'immense majorité des victimes connaît son agresseur, insistant sur le fait que dans "45% des cas, il s'agissait de leur conjoint ou ex-conjoint".

Les auteurs de viols le plus souvent issus d'un cercle proche

François-Xavier Bellamy n'est pas le seul élu visé par Manon Aubry : il y a quelques jours, la tête de liste Reconquête Marion Maréchal avait en effet lancé sur le plateau de LCI que "77% des violeurs de rue à Paris" étaient des étrangers. Un chiffre avancé de manière trompeuse, comme l'a souligné Arte, ne portant que sur un nombre très restreint d'affaires élucidées (30 au total, uniquement dans la capitale et sans s'intéresser aux agressions commises dans la sphère privée, pourtant majoritaires).

Si l'on s'intéresse aux chiffres officiels fournis par le service statistique ministériel de la sécurité intérieure, on constate qu'en 2022, 87% des personnes mises en cause pour des viols commis hors du cadre familial étaient de nationalité française, soit 13% de personnes étrangères mises en cause. Ce chiffre est supérieur à la part des étrangers au sein de la population française (7,8%), mais ne peut pas faire oublier que dans la très large majorité des affaires de viols, ce sont des personnes de nationalité françaises qui sont poursuivies.

D'autres données, relayées cette fois par la Mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains (Miprof) appuient les propos de Manon Aubry. Sur la base de relevés établis par les enquêtes "Cadre de vie et sécurité" (diligentées par l'Insee et le SSMSI), elles mettent en avant le fait que dans les affaires de viol ou de tentative de viol, "9 victimes sur 10" connaissent leur agresseur. La Miprof va plus loin et ajoute que "dans 45% des situations, l’agresseur est le conjoint ou l’ex-conjoint de la victime".

Au regard des chiffres, il apparaît que les viols sont bien plus fréquemment commis par des personnes françaises issues d'un cercle proche que par des individus étrangers. Un constat effectué alors même que les viols conjugaux, mis en lumière par l'eurodéputée LFI, demeurent un sujet encore trop souvent passé sous silence. Des médecins témoignent régulièrement de la difficulté pour certaines victimes d'identifier des actes commis au sein du couple et de les qualifier de viols. Une situation renforcée par les phénomènes d'emprise qui peuvent s'observer au sein d'un foyer.

