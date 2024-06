Emmanuel Macron est attendu à Plumelec, dans le Morbihan, ce mercredi 5 juin, pour les premières commémorations du Débarquement. À la veille de cette première cérémonie, les drapeaux français ont été volés. Des dégradations ont également été constatées, a fait savoir la municipalité.

"Macron hors de Bretagne". À la veille de la première cérémonie des commémorations du Débarquement, à Plumelec, dans le Morbihan, les drapeaux français qui pavoisaient le village ont été volés dans la nuit du lundi 3 au mardi 4 juin, a fait savoir la municipalité sur sa page Facebook. "Des dégradations ont également été constatées sur les abri-bus", a-t-elle ajouté.

Selon Ouest France, il s'agirait d'inscriptions à connotation indépendantiste. Sur des photos publiées par le quotidien, on peut lire "La Bretagne n'est pas vendre", "Macron hors de Bretagne" et "Ici, c'est pas la France, Bzh !"

Des comportements "déplorables"

"Ces comportements sont déplorables", écrit la mairie de Plumelec, soulignant que la gendarmerie a ouvert une enquête et que les images de vidéosurveillance permettront "de reconnaître les auteurs de ces faits inadmissibles". "Les responsables seront poursuivis et punis qu'il s'agisse de majeurs ou de mineurs", assure le communiqué. Selon Ouest France, la municipalité a trouvé de nouveaux drapeaux qui seront installés juste avant la cérémonie prévue mercredi matin.

Le président Macron doit y souligner "le rôle de la résistance bretonne et des parachutistes SAS, venus d'Angleterre et issus de toutes les régions de France, jusqu'à l'Océanie, qui ont joint leurs forces pour retenir les renforts allemands", selon le dossier de presse de l'événement. Emmanuel Macron doit prendre la parole et déposer une gerbe en compagnie du colonel Achille Muller, dernier des parachutistes français ayant participé à l'opération.