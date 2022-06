85.000 coupures de courant dans le nord de la France à cause d'une grève des agents de l'énergie

"Il n'y a pas eu d'autres coupures d'électricité cette nuit en lien avec les mouvements sociaux", a précisé RTE, même si d'autres sites sont occupés par des grévistes.

C'est notamment le cas au poste de Coulange, en Ardèche, à la sortie de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse, où "des grévistes viennent d'investir le poste" et d'y établir un piquet de grève, selon Francis Casanova, délégué syndical central CGT pour RTE. Le gestionnaire parle pour sa part d'un piquet de grève devant le site et non à l'intérieur.