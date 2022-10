A 10 ans, il emmène son petit frère de 5 ans en voiture

Un témoin trouvait que le conducteur du véhicule avait l'air jeune... Et pour cause ! Les policiers du Havre ont intercepté dans la nuit de samedi à dimanche, dans un quartier de la ville, un véhicule conduit par un enfant de 10 ans, avec, sur le siège arrière, son petit frère de 5 ans.

Intrigué par l'apparence très juvénile du conducteur d'une Fiat Punto, un habitant du quartier Caucriauville alerte la police vers 4 heures du matin dimanche. Les fonctionnaires, arrivés rapidement sur les lieux, stoppent le véhicule et ont alors la surprise de constater que le conducteur, n'est autre qu'un garçonnet, qui leur dit être âgé de 10 ans. Ils sont encore plus étonnés de voir que sur le siège arrière est tranquillement assis, dans son réhausseur, un autre enfant encore plus jeune, qui se révèle être son frère âgé de 5 ans.



Le baby-sitter s'était endormi

Selon les premiers éléments recueillis par les enquêteurs, les deux garçonnets avaient été confiés par leur mère, partie à une soirée, à la garde d'un de ses amis, âgé de 38 ans. Les enfants ont profité du sommeil de ce dernier pour prendre les clés de la voiture de leur mère et descendre au véhicule, garé au pied de leur immeuble. Ils avaient parcouru quelque 500 mètres lorsqu'ils ont été interceptés par la police.

Leur mère, âgée de 37 ans, qui s'est présentée dimanche matin au commissariat, devait être entendue dans l'après-midi par les policiers. Le baby-sitter a lui aussi été entendu, tandis que les deux enfants ont été conduits au Centre hospitalier de la ville pour un contrôle médical.