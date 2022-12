À Paris, la police a-t-elle pour "ordre" d’éteindre les feux de camps de migrants ?

Sur cette séquence, déjà vue 1,3 million de fois, on distingue des dizaines de migrants attroupés autour de plusieurs feux de camps improvisés et des policiers intervenir et éteindre les flammes à l’aide de bouteilles d’eau et de jerricanes. Une scène qui se serait déroulée à Paris jeudi 8 décembre, alors que la température oscillait autour de 0 degrés, selon le photojournaliste qui la partage. "Ce sont les ordres", peut-on entendre comme justification de la part des policiers dépêchés sur place.

Cette scène s’est bien déroulée dans la capitale, nous confirment les associations et la police, à quelques pas de la place Stalingrad, là où se sont installées 300 à 400 personnes sans papiers, pour certaines en demande d’asile. Il s’agit pour la plupart d'Afghans, selon l’association Utopia 56 qui les accompagne dans leurs démarches, mais aussi des Érythréens et des Somaliens. Et, face à des températures aussi basses et sans solution d’hébergement, beaucoup n’ont trouvé d’autre choix que d’allumer des feux directement sur le boulevard.