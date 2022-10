À Paris, le corps d'une fillette retrouvé dans une malle : ce que l’on sait de l’enquête

D'après BFM, les policiers envisagent la piste criminelle en fouillant l'immeuble et en découvrant au troisième sous-sol des traces d'enlèvement, du scotch et un cutter. Mais c’est seulement vers 23h qu’un sans-abri signale à la police la présence d’une malle en plastique non loin de la rue Manin, rue d'Hautpoul. Les forces de l'ordre découvrent à l'intérieur de cette valise le corps sans vie de la collégienne, dissimulé par des tissus. La victime est égorgée, avec la tête presque arrachée, et son corps porte des inscriptions, selon des sources proches du dossier à l'AFP. Il s'agit des chiffres "1" et "0", relate un journaliste de BFM. Deux valises de taille cabine se trouvent également posées à côté, sans plus d'informations sur leur contenant.

Dans la nuit, des enquêteurs en blouse blanche s’affairent dans et devant l’immeuble couvert de bâches, comme l'illustre une vidéo de CLPress, diffusée sur Youtube. En parallèle, une enquête pour meurtre sur mineur de moins de 15 ans est ouverte par le parquet de Paris puis confiée à la brigade criminelle. Les trois premières interpellations ont lieu dans la nuit, tandis que la quatrième se déroule ce samedi matin à Bois-Colombes. Il s'agit de la principale suspecte, âgée de 24 ans, d'après France Bleu. L'autopsie de la victime doit être réalisée dans la journée.