Isère : ce que l'on sait du crash d'un avion de tourisme qui a fait cinq morts

L'épave du petit avion de tourisme, dont le tour devait durer une demi-heure, a été retrouvée "complètement carbonisée" comme les corps de ses occupants, ont précisé les pompiers samedi, alertés par des témoins de l'accident.

Éric Vaillant, le procureur de la République de Grenoble, a précisé l'identité des victimes dimanche 22 mai : "Il y avait à bord le pilote, âgé de 66 ans et une amie à lui, âgée de 57 ans. Cette dernière avait proposé à une de ses amies de l’accompagner pour ce vol et celle-ci, âgée de 63 ans, était venue accompagnée de ses deux petits-enfants, un jeune garçon de 11 ans et sa cousine de 14 ans".

Le procureur a précisé que "toutes les victimes étaient domiciliées à Grenoble et dans les environs". Les autopsies des cinq corps extraits de l'avion samedi soir sont prévues dimanche 22 mai.