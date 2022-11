Dans la Creuse, le corps d'un homme, tué lors du vol de sa voiture, recherché

La victime, un Français vivant en Suisse et identifiée par les enquêteurs, n'aurait plus donné signe de vie depuis un moment et son compte bancaire ne ferait état d'aucune activité. L'homme aurait croisé les deux suspects dans la commune de Saint-Barbant, en Haute-Vienne, où il possédait une résidence. Des recherches sont en cours, avec notamment le survol de Saint-Barbant en hélicoptère. Dans un message sur les réseaux sociaux, la fédération française des chasseurs de la Creuse a enjoint à ses membres d'"être très attentif" lors des sorties de chasse et "de ne toucher à rien" en cas de découverte du corps "dans un fossé ou aux abords de ce dernier, le long d'une route secondaire" et "de contacter immédiatement la gendarmerie".