"À toi Vanesa, petit ange" : une marche blanche rend hommage à l'adolescente tuée à Tonneins

À la nuit tombée, un cortège silencieux a parcouru la petite commune de Tonneins, en Lot-et-Garonne. À sa tête, la mère de Vanesa, son petit frère et sa sœur cadette, tous vêtus de blanc, le portrait de l'adolescente en main. Plus de 3000 personnes ont participé vendredi 25 novembre au soir à une marche blanche remplie d'émotion, en hommage à cette collégienne de 14 ans violée et tuée il y a sept jours, au moment de la pause du déjeuner de son établissement, selon la gendarmerie.

Famille, camarades de classe, habitants anonymes et élus ont marché de l'église au collège en passant par la mairie de cette ville de près de 10.000 habitants, située à 40 km au nord-ouest d'Agen. Une immense banderole, sur laquelle figurait le prénom de la jeune fille, sous lequel était dessinée d'une multitude de cœurs rouges, était déployée au-dessus de leurs têtes. "À toi Vanesa, petit ange", "Ni ici, ni ailleurs", "Plus jamais ça", pouvait-on également lire sur des pancartes brandies par les participants, les yeux souvent rougis et des roses blanches à la main.