VIDÉO - Abaya : un homme interpellé après avoir menacé de mort le proviseur d'un lycée de Clermont-Ferrand

Un père de famille a été placé en garde à vue, ce jeudi 7 septembre, à Clermont-Ferrand (Allier), pour avoir menacé de mort le proviseur du lycée Ambroise-Brugière, selon une information de La Montagne et de France Bleu Pays d'Auvergne. Sa fille, scolarisée dans l'établissement, s'était vue refusée l'accès à l'entrée de celui-ci à cause du port d'une abaya, conformément aux directives nationales fixées par le ministère de l'Éducation, et validées jeudi par le Conseil d'État. L'élève n'avait donc pas pu faire sa rentrée avec ses camarades lundi.