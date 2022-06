Abus sexuels : quatre Marocaines portent plainte contre l'ex-PDG d'Assu 2000

"Il ne procédait pas seul. Il avait une armée de chefs qui étaient complices", a affirmé l'une d'elles. "Il m'a proposé de coucher avec lui et quand j'ai dit non, il m'a demandé si je pouvais lui présenter une sœur, une cousine ou une copine et que j'aurais un beau cadeau en échange." Une autre a affirmé que l'ancien patron français lui avait touché les épaules et avait glissé sa main sur la poitrine dès son premier jour de travail. "J'avais 20 ans, ça m'a choquée." Après avoir refusé de céder à ses avances, elle a dit avoir été licenciée et reçu des "menaces de mort". "J'ai entendu parler des soirées arrosées de Jacques et des cadeaux qu'il offre. On m'a proposé de coucher avec deux responsables, une femme et un homme, contre beaucoup d'avantages. Quand j'ai refusé, l'enfer a commencé", a affirmé la troisième.

Les responsables de l'association marocaine sont persuadés de l’existence d'autres victimes et espèrent qu'elles vont aussi porter plainte et parler. "Jacques Bouthier n'a aucune morale, ni éthique, il est persuadé qu'avec son pouvoir financier, il peut tout se permettre en toute impunité", a dénoncé la présidente de l'association et avocate Aïcha Guellaa. "Il y a des témoins, il y a des preuves tangibles, il y a des échanges sur WhatsApp, par mail", a ajouté Me Guellaa.