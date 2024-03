"Blackface" de trois lycéens en Seine-et-Marne lors d'un carnaval : la justice est saisie

Plusieurs lycéens scolarisés dans un établissement privé catholique de Seine-et-Marne sont mis en cause après la diffusion de photos qui les montrent le visage grimé de noir. Des "blackfaces" qui ont entrainé une saisine de la justice, indique l'académie de Créteil. Ces comportements à caractère raciste, intervenus dans le cadre d'un carnaval, auraient été accompagnés de cris de singe, selon des témoignages.

L'académie de Créteil explique ce jeudi qu'elle saisit la justice, suite à la diffusion de photos d'élèves au visage grimé en noir. Une pratique de "blackface", à connotation raciste, observée au cours d'un carnaval qui s'est déroulé au sein d'un établissement privé catholique de Seine-et-Marne.

"La rectrice Julie Benetti partage l'émotion légitime suscitée par la diffusion de photos d'élèves au visage grimé en noir lors d'un carnaval de leur établissement. En lien avec la direction diocésaine, elle diligente une enquête administrative. Elle saisit aussi le procureur", fait savoir l'académie de Créteil sur le réseau social X.

Des cris de singes rapportés par des élèves

Selon les éléments dévoilés par le quotidien Libération, les faits remontent au 7 mars et se sont déroulés lors d'un carnaval au lycée catholique privé Sainte-Céline de La Ferté-sous-Jouarre (Seine-et-Marne). Trois lycéens "étaient peints en noir avec des lances en bois et de longues robes", a témoigné un élève en classe de terminale. Une autre élève a pour sa part ajouté que les jeunes mis en cause ont imité "des cris de singes".

La pratique du "blackface" est considérée comme raciste et régulièrement déplorée par de multiples associations, engagées dans la lutte contre les discriminations. La ministre de l'Éducation Nicole Belloubet s'est, elle aussi, exprimée sur X : "Tout acte raciste à l'école, ou ailleurs, doit être dénoncé et sanctionné", a-t-elle estimé. Dans le même temps, elle a demandé à la rectrice "de faire immédiatement toute la lumière sur cette affaire et de prendre, sans délai, toutes les mesures nécessaires".

Le Conseil représentatif des associations noires (Cran), saisi par des parents d'élèves, a déposé plainte mardi contre X pour "injures publiques à caractère racial, provocation publique à la haine raciale, discrimination". Au cours des dernières années, de nombreux cas de "blackface" ont suscité la polémique, l'un des plus médiatisés ayant par exemple concerné le footballeur Antoine Griezmann. Cette pratique évoque les "minstrel shows" nés dans la première partie du XIXe siècle aux États-Unis, des spectacles pendant lesquels des Blancs se noircissaient le visage pour se moquer des Noirs.