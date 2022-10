Eure : un gendarme meurt percuté par un camion sur l'A13 lors d'une opération antidrogue

Le bilan est très lourd. Ce mardi, vers 2h50, un grave accident de la circulation impliquant un poids lourd et cinq véhicules, dont deux de la gendarmerie, a eu lieu sur l'autoroute A13, dans le secteur de Pont-Audemer, dans l'Eure, à hauteur de Saint-Mards-de-Blacarville, a appris TF1/LCI.

Un gendarme a été tué et un autre grièvement blessé. Ce dernier a été héliporté en urgence absolue au CHU de Rouen. Six autres personnes, dont deux gendarmes, ont été blessés légèrement et transférés aux CHU d'Elbeuf et du Havre.