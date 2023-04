VIDÉO - Berck : une voiture percute des piétons, quatre personnes en urgence absolue

La frayeur a été grande, ce samedi, dans une rue de Berck-sur-Mer (Pas-de-Calais) où les passants se pressaient en ce dernier week-end des 36es Rencontres internationales des cerfs-volants. Une voiture a fauché plusieurs personnes, rue du Docteur Victor-Ménard.

Onze personnes ont été prises en charge par les secours, donc dix blessés et un enfant en état de choc. Alors qu'un premier bilan avait considéré toutes les victimes en "urgence relative", quatre d'entre elles ont finalement été classées en "urgence absolue", catégorie utilisée pour les blessés graves. Il s'agit de quatre femmes âgées de 40, 52, 75 et 82 ans, selon les pompiers. Deux d'entre elles ont été héliportées au CHU de Lille, et les autres transportées au centre hospitalier de Rang-du-Fliers.