Une voiture fauche plusieurs piétons dans les Vosges, un mort et cinq personnes blessées

Le drame s'est produit "peu avant 6h" à Charmes (Vosges), une commune située à une trentaine de kilomètres au nord d'Épinal. Une voiture a fauché "deux groupes de personnes qui sortaient d'une boîte de nuit" et qui marchaient le long d'une route.

Il y a six victimes : "un mort, un +UA+ (urgence absolue, ndlr), quatre +UR+ (urgence relative)", a déclaré le centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (Codis) des Vosges, qui précise que les victimes ont "entre 25 et 30 ans".