Accident dans un parc d'attractions d'Antibes : la mère du jeune garçon témoigne

"J’ai pu parler avec le responsable du parc, ce matin, qui m’expliquait qu’Antibes Land loue ses parcelles à des forains. Il m’a certifié que ce manège ne sera plus dans le parc l’été prochain.", poursuit-elle. Contacté par Var-Matin, Nelson Petit, le directeur d'Antibes Land, assure que "ce manège est contrôlé chaque année par des bureaux agréés par le ministère et n'a fait l'objet d'aucune observation". La police a effectué les vérifications d'usage et a constaté que l'attraction ne présentait aucune défaillance.