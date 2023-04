Accident de Berck-sur-Mer : faut-il encadrer la conduite des personnes âgées ?

Doit-on vérifier régulièrement qu'un conducteur est toujours apte à prendre sa voiture ? Nos voisins européens sont nombreux à le faire. Et la question se pose à nouveau après le terrible accident de samedi à Berck-sur-Mer (Pas-de-Calais) où se tenaient les "rencontres internationales de cerf-volants". Vers 18h30, un automobiliste âgé de 76 ans, handicapé, a perdu le contrôle de sa voiture et a percuté une dizaine de piétons sur un trottoir. Les secours sont arrivés rapidement sur place pour prendre en charge les victimes.

L'homme aurait confondu la pédale de frein et celle de l'accélérateur, a-t-il précisé. "Il y a des gens qui se sont faits trainer par le véhicule et qui ont été stoppés un peu plus loin. Six, sept personnes étaient allongées au sol, les gens étaient affolés", raconte un témoin dans le reportage du JT de 20H en tête de cet article. "On était dans le restaurant à côté, on a entendu le 'boum' et puis on a vu les gens courir", ajoute une jeune femme.