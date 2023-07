Ce que l'on sait de l'accident de bus qui a fait deux morts dans les Yvelines

Les deux passagers du bus décédés sont un homme et une femme, âgés de 64 et 54 ans. Cinq personnes se trouvent "en urgence absolue". La situation de 33 autres est qualifiée d'"urgence relative". L'ensemble des victimes ont été "prises en charge par les services de secours et évacuées vers les hôpitaux du département", a indiqué la préfecture des Yvelines. Deux hélicoptères ont été mobilisés pour évacuer les blessés. 93 sapeurs-pompiers, sept équipes médicales et 20 véhicules de secours se sont aussi rendus sur place.