Accident de car de Puisseguin : ces pistes que la justice veut désormais explorer

"On a eu gain de cause sur l'ensemble des points que l'on avait développés il y a quelques mois devant la chambre de l'instruction. C'est une toute nouvelle instruction qui s'ouvre aujourd'hui", a déclaré à la presse l'un des avocats du collectif de victimes, Me Marie Mescam. Depuis le début de l'instruction, on a traité cet accident comme un simple accident de la circulation. Là, tout d'un coup, on s'interroge : pourquoi ? Pourquoi tous ces morts en si peu de temps, avec un petit choc ?"

En 2021, un non-lieu avait été prononcé, le juge d'instruction en charge de l'affaire ayant estimé que si des fautes avaient été commises, elles n'avaient pas de lien de causalité direct avec l'accident, pointant comme principale cause la vitesse du conducteur du camion. Aucune mise en examen n'était intervenue durant la procédure et les parties civiles avaient fait appel de la décision du juge. À l'audience, les 17 et 18 novembre 2022, le parquet général avait requis de rouvrir l'information judiciaire des chefs d'homicides et blessures involontaires à l'encontre des sociétés responsables de l'installation du réservoir de gazole additionnel. Il n'avait, en revanche, pas ciblé Mercedes.