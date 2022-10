Accident de chasse dans la Drôme : un cueilleur de champignons grièvement blessé

Un peu plus tard dans l'après-midi, Le Progrès a rapporté un autre accident de chasse qui s'est produit dans le Rhône, près de Lyon. Cette fois-ci, c'est une femme et ses deux enfants, de 7 ans et 10 ans, qui ont été visés accidentellement par un chasseur alors qu'ils se promenaient.

Les trois victimes ont été blessées légèrement aux jambes et ont été hospitalisés. Le chasseur, placé en garde à vue, a été libéré, mais son arme a été saisie.