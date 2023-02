Affaire Palmade : sept jours après l'accident, où en est l'enquête ?

Un peu moins d'une semaine après le drame, les investigations progressent. Vendredi 10 février un peu avant 19h, la Peugeot 3008 de Pierre Palmade percutait de plein fouet une autre voiture sur la route départementale D372 à hauteur de Villiers-en-Bière (Seine-et-Marne).

L'humoriste et trois autres personnes, parmi lesquelles une jeune femme de 27 ans alors enceinte, son beau-frère âgé de 38 ans et son fils âgé de 6 ans ont été hospitalisés avec un pronostic vital engagé. Mardi, l'avocat de cette famille, Me Battikh, a indiqué que la maman avait perdu la petite fille qui devait naître en mai prochain, et que le père et son fils était toujours en réanimation. Selon nos informations, le père qui a subi de nombreuses opérations, n'était plus entre la vie et la mort ce jeudi. Son fils a lui été sorti du coma artificiel. Les médecins attendent qu'il se réveille.

Sorti de réanimation mardi, Pierre Palmade a quant à lui été placé en garde à vue mercredi 15 février. Ce même jour, deux autres hommes soupçonnés de s'être trouvés dans le véhicule de l'humoriste au moment du drame et qui ont pris la fuite ont, eux aussi, placés sous cette mesure. TF1info fait le point sur l'enquête.