La Teste-de-Buch : une jeune fille de 17 ans décède dans un choc frontal, 7 personnes blessées

Ceux-ci sont âgés de 17 à 26 ans. Parmi eux, cinq jeunes hommes étaient dans un état grave et ont été hospitalisés au CHU de Bordeaux et à l'hôpital d'Arcachon. Une jeune femme de 18 ans, un homme de 26 ans et deux adolescents de 17 ans ont en plus été transférés à l’hôpital d’Arcachon, plus légèrement touchés ou choqués. Sud Ouest rapporte qu'une partie des jeunes, dont la victime, étaient originaires de Bretagne, quand d'autres venaient du bassin d'Arcachon.