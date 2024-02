VIDÉO - "Je la voyais toujours souriante" : les habitants choqués après l'accident mortel dans le Nord

Un accident de la route mortel a eu lieu ce lundi matin sur une route départementale de Steenbecque (Nord). Trois personnes sont mortes, une autre dans un état d'urgence absolue, après avoir été fauchées sur un trottoir. Le conducteur du véhicule a été placé en garde à vue.

Les traces de l'accident sont encore présentes en cette fin de matinée. C'est sur cette route départementale de Steenbecque qu'un automobiliste a perdu le contrôle de sa voiture peu après 9h. Il a fauché quatre personnes sur le trottoir, tous des membres d'un groupe de randonnée.

Une personne en garde à vue

"Il semblerait que ce soit effectivement une des premières causes de cet accident : la personne qui était au volant de ce véhicule léger aurait eu un endormissement, ce qui expliquerait qu'elle a perdu le contrôle de son véhicule à ce moment-là", explique François-Xavier Bieuville, sous-préfet de l'arrondissement de Dunkerque (Nord).

Le chauffeur du véhicule mis en cause a été placé en garde à vue. Le bilan est lourd : trois personnes ont perdu la vie, une quatrième a été héliportée en urgence absolue au CHR de Lille. Sabine, qui se trouvait à côté des lieux de l'accident, a porté les premiers secours. "C'est ma voisine, juste en face de ma maison. Cette dame, je la voyais tout le temps partir en marche avec ses amis. Je la voyais toujours souriante, en train de travailler son terrain devant sa maison, et là, je ne pourrai plus la voir", explique la riveraine.

Dans ce village de 2000 habitants, tout le monde connaissait les victimes. Parmi elles, la présidente du club des seniors. "C'est bouleversant quand même, on les voyait tous les jours", souffle un habitant. Une enquête a été ouverte par le parquet de Dunkerque et devra déterminer les circonstances exactes du drame.