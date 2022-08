Accident de la route en Ariège : six morts, dont deux enfants

Le choc frontal a eu lieu au niveau de Savignac-les-Ormeaux, près d'Ax-les-Thermes (Ariège). L'un des véhicules impliqués était immatriculé en France et l'autre en Espagne, selon une source proche de l'enquête. Selon le journal La Dépêche, qui cite le maire de la commune, on compte quatre morts, dont les deux enfants, dans le véhicule français et deux morts dans celui immatriculé en Espagne.