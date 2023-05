Accident mortel à Villeneuve-d'Ascq : qui étaient les trois jeunes policiers tués ?

La plus jeune d'entre eux était Manon. Âgée de 24 ans, cette jeune policière venait de sortir d'école et n'était pas encore titularisée. Paul était, lui, âgé de 25 ans et devait devenir père dans les prochaines semaines.

Quant à Steven, lui aussi âgé de 25 ans, il était père d'un enfant de 11 mois. Selon La Voix du Nord, il était originaire de Denain, une commune située au sud-ouest de Valenciennes. "C’est avec beaucoup de tristesse et d’émotion que je viens d’apprendre par les autorités préfectorales qu’un des policiers roubaisiens décédés dans un accident de la route cette nuit, est un jeune Denaisien de 25 ans" a écrit la maire de la ville, Anne-Lise Dufour-Tonini sur Facebook, exprimant son "soutien" aux proches de la victime.

Une cagnotte a été ouverte par une commissaire adjointe au commissariat de Roubaix pour soutenir financièrement les proches des trois policiers. À 10 heures, plus de 45.000 euros ont été récoltés.