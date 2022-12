Somme : trois morts dont un enfant dans un carambolage sur l'A1

Les onze personnes en urgence relative ont toutes été prises en charge et transportées vers trois centres hospitaliers du département, à Péronne, Montdidier et Amiens. Plus de quinze véhicules des sapeurs-pompiers ont été mobilisés, ainsi que la gendarmerie et différents véhicules médicalisés du SAMU. L'autoroute n'a pas été coupée, mais la circulation a été réduite sur une voie, selon les pompiers.