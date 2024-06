Sept personnes ont été tuées et deux autres blessées dans un accident de la circulation survenu mardi en début de soirée près de Chartres. Un premier véhicule avec à son bord cinq jeunes se serait déporté dans un virage, selon le procureur, heurtant un couple d'octogénaires.

Un terrible drame de la route. Un accident a provoqué la mort de sept personnes, mardi en début de soirée, près de Chartres. Une enquête pour homicides et blessures involontaires a été ouverte, selon le procureur d'Eure-et-Loir, qui a tenu une conférence de presse ce mercredi.

Interrogé par LCI, Frédéric Chevallier, le procureur de Chartres, l'accident serait dû selon les premiers éléments à un excès de vitesse d'un véhicule, une Honda Legend, avec à son bord cinq jeunes, quatre garçons et une fille, âgés entre 17 et 19 ans. La collision a eu lieu sur une départementale peu après 18h30 quand leur voiture s'est déportée en sortie de courbe sur la voie opposée.

Des autopsies en début de semaine prochaine

C'est à ce moment-là qu'il a percuté le véhicule d'un couple d'octogénaire. Leur Citroën a été projetée dans un fossé, entrainant la mort d'un homme de 85 ans et son épouse de 80 ans.

En raison de la violence du choc, la Honda a ensuite percuté un second véhicule. Les deux occupants, un jeune homme de 21 ans et une jeune femme de 23 ans, ont été blessés et admis au Centre hospitalier du Coudray, en périphérie de Chartres. Leur pronostic vital n'est pas engagé, selon le procureur.

Malgré l'intervention rapide des secours, le premier véhicule s'est ensuite embrasé, avec à son bord ses cinq occupants. "Les trois véhicules ont été placés sous scellés aux fins d’expertises pour comprendre les conditions de survenance de ce terrible accident, pour déterminer si possible les vitesses au moment des chocs, pour déceler d’éventuelles difficultés mécaniques", a précisé le procureur dans un communiqué.

Des autopsies ont par ailleurs été ordonnées. Elles auront lieu en début de semaine prochaine à l’Institut médico-légal de Garches. "Des prélèvements seront réalisés afin de rechercher tout produit stupéfiant et détecter la présence d’alcool dans les corps des cinq occupants du véhicule Honda", a ajouté le procureur, selon lequel une cellule d'aide a été mise en place pour les familles.