Accident de Millas : le procès a repris en l'absence de la conductrice du car scolaire

Les avocats de la défense avaient demandé une suspension en attendant une amélioration de l'état de santé de leur cliente mais le tribunal ne leur a pas donné gain de cause. Ce mardi matin, le procès de la conductrice d'un car scolaire, jugée à Marseille pour la collision mortelle avec un train en 2017 à Millas (Pyrénées-Orientales), a donc repris malgré l'hospitalisation de la prévenue. Nadine Oliveira, 53 ans, a donné pouvoir à ses avocats pour la représenter, a indiqué la présidente Céline Ballerini après une journée entière de suspens sur la poursuite ou non du procès.

Jugée pour homicides et blessures involontaires, la prévenue s'était effondrée en larmes jeudi lors d'un interrogatoire destiné à savoir si elle avait vu ou non les barrières baissées au passage à niveau où s'est produit l'accident qui a coûté la vie à six collégiens et en a blessé 17 dont certains très grièvement.

Cette journée de mardi est consacrée aux expertises psychologiques et à l'examen de personnalité de Mme Oliveira.