Accident de Pierre Palmade : aucune drogue retrouvée au domicile de l'humoriste

Au cours de l'accident impliquant trois véhicules, cinq personnes ont été blessées, dont quatre grièvement : Pierre Palmade, ainsi que les trois occupants qui se trouvaient dans le véhicule qu'il a percuté de face. Dans ce second véhicule accidenté se trouvaient trois personnes : un homme âgé de 40 ans, sa sœur âgée de 27 ans, et son fils de 6 ans. La jeune femme était enceinte de 7 mois et a perdu son bébé. Son pronostic vital engagé un temps ne l'est plus. L'homme âgé de 40 ans et le petit garçon sont toujours dans un état grave ce lundi.

Le conducteur du troisième véhicule venu percuter celui de cette famille, dans le cadre d’un sur-accident, a été plus légèrement blessé. Il a pu rentrer chez lui rapidement.