Accident de Pierre Palmade : ce qu'a dit Mohcine E.A, l'un des passagers en garde à vue

Selon nos informations, Mohcine E.A a déclaré être en France depuis 2010 et connaître Pierre Palmade depuis 2019. Il a indiqué que l'humoriste était un "très bon ami". Au moment de l'accident, le Marocain affirme qu'il était endormi dans la voiture et s'être réveillé au moment du choc, désorienté. Selon lui, c'est Sambou G., l'autre passager du véhicule, qui aurait eu l'idée de prendre la fuite et qui lui aurait dit de le suivre. Et ce, alors que Pierre Palmade était au volant entre la vie et la mort et que trois autres personnes se trouvaient dans le même état, dans l'autre véhicule accidenté. Mohcine E.A aurait suivi le deuxième passager du véhicule, notamment du fait de son statut irrégulier, dit-il.

Interrogé sur les moments qui ont précédé l'accident, Mohcine E.A a confirmé qu'il se trouvait depuis plusieurs jours dans la maison de Pierre Palmade, à Cély-en-Bière, mais conteste que la fête ait duré ce laps de temps.

Mohcine E.A, comme Sambou G., encourt une peine pouvant aller jusqu'à cinq ans d'emprisonnement pour "non-assistance à personne en danger".