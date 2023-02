Accident de Pierre Palmade : l'homme qui s'est présenté comme l'un des passagers a menti

Il aura rapidement avoué son mensonge. L'homme, interpellé dans la nuit de lundi à mardi et qui avait affirmé avoir été présent dans la voiture de Pierre Palmade lors du grave accident de la route impliquant le comédien, a avoué avoir menti. Il avait été placé en garde à vue à Montdidier, dans la Somme, après avoir appelé la gendarmerie et assuré être l'un des deux individus recherchés après la collision survenue vendredi 10 février et qui a fait cinq blessés.

L'homme de 47 ans, fortement alcoolisé au moment où il s'était présenté aux autorités, s'est finalement rétracté dans la matinée. Selon une source proche du dossier à TF1/LCI, à la suite de ces aveux, sa garde à vue a été levée. Il va désormais devoir s'expliquer pour "dénonciation de faits imaginaires". Après son interpellation, des doutes avaient rapidement été émis sur la fiabilité de son témoignage, notamment en raison de son âge, qui semblait ne pas correspondre à la description faite par les témoins de l'accident, qui indiquaient, eux, avoir vu fuir deux individus âgés d'une vingtaine d'année.