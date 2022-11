Ardennes : un père et sa fille meurent percutés par un train, une enquête ouverte

La mère et épouse des victimes, inquiètes de ne pas voir son mari et sa fille rentrer à la maison, s'est rendue à la gare et a pris connaissance du drame. Très choquée, comme l'avaient été avant elle plusieurs témoins, elle a été prise en charge par les secours.

Les investigations se poursuivent. L'enquête a été confiée à la brigade de recherche de la gendarmerie de Sedan. Joint par TF1info ce mardi matin, le parquet de Charleville-Mézières n'avait pas fait pour l'heure de communication officielle sur cette affaire.