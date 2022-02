Accident de voiture dans un lac du Jura : la conductrice hors de cause

Lors de son audition, le jeune homme a indiqué avoir pu se détacher et sortir du véhicule par une vitre brisée, nagé pour rejoindre la berge et est remonté jusqu'à la route où il a pu alerter les secours. Les gendarmes sont arrivés quasi simultanément sur les lieux de l'accident et les pompiers quelques minutes plus tard.

Selon le communiqué, les examens médicaux légaux ont déterminé que les quatre victimes étaient décédées de noyades intervenues très rapidement pour trois d'entre elles. Un des mineurs a survécu jusqu'à l'arrivée des gendarmes, mais a succombé d'hypothermie avant l'arrivée des pompiers. Les investigations se poursuivent.