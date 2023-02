Accident impliquant Pierre Palmade : ce que l'on sait de l'état de santé des victimes

Un choc très violent et quatre blessés graves. Cinq jours après que la Peugeot 3008 de Pierre Palmade est venue percuter une voiture sur la route départementale D372 à hauteur de Villiers-en-Bière en Seine-et-Marne, on en sait un peu plus sur l'état de santé des victimes.

À l'occasion d'une conférence de presse ce mardi après-midi, Me Mourad Battikh, avocat de la famille qui se trouvait dans le véhicule percuté "de plein fouet" par la voiture de l'humoriste, a ainsi donné des précisions à propos des séquelles des trois personnes qui s'y trouvaient.

Selon lui, la jeune femme âgée de 27 ans qui était enceinte et qui a perdu son bébé après l'accident pourrait prochainement sortir de l'hôpital. Son beau-frère et son fils âgé de 6 ans sont, eux, toujours hospitalisés dans un état grave.