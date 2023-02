Accident impliquant Pierre Palmade : l'humoriste placé en garde à vue ce mercredi

Le vendredi 10 février 2023, un peu avant 19 heures, la Peugeot 3008 conduite par Pierre Palmade a percuté de face sur la route départementale D372 à un véhicule circulant en sens inverse qui transportait un homme et une femme enceinte, ainsi qu’un enfant âgé de 6 ans. Un troisième véhicule a percuté celui de cette famille, dans le cadre d’un sur-accident.

Le pronostic vital de l'humoriste, un temps engagé, ne l'était plus dès samedi. Il est sorti de réanimation mardi mais se trouvait toujours à l'hôpital.

La femme enceinte a perdu son bébé de plus de 6 mois suite à cette violence collision. Elle a eu aussi de nombreuses blessures. Le beau-frère de cette jeune femme, un homme de 38 ans et père de 3 enfants, "a subi entre cinq et sept opérations pendant ces dernières 72 heures" a révélé mardi Me Battikh, avocat de la famille, au cours d'une conférence de presse. L'enfant âgé de 6 ans qui se trouvait à l'arrière de la voiture "aurait la mâchoire fracturée et serait défiguré", a détaillé Me Battikh.