Alpes-Maritimes : un bus chute d'une dizaine de mètres sur la voie ferrée, deux adolescents grièvement blessés

Ce vendredi matin, un bus qui circulait sur une route près de Levens (Alpes-Maritimes) a chuté sur la voie ferrée. Le bilan provisoire fait notamment état de trois blessés, dont deux adolescents dans un état grave. De nombreux secouristes se sont rendus sur place.

L'alerte a été donnée vers 9 heures aux pompiers. Ce vendredi matin, un bus de la métropole transportant plusieurs passagers a chuté d'une dizaine de mètres sur la voie de circulation du chemin de fer de Provence, à hauteur de Levens, au nord de Nice dans les Alpes-Maritimes.

De nombreux secouristes se sont rendus sur place. Selon un premier bilan donné par les pompiers du SDIS 06, il y a trois victimes : le conducteur du bus et un adolescent étaient sortis du véhicule avant l'arrivée des secours. Un adolescent a été désincarcéré par les sapeurs-pompiers. Les trois victimes, dont les deux mineurs de 14 ans gravement blessés, ont été prises en charge par un médecin et un infirmier sapeur-pompier et transportés à l'hôpital.

14 engins et 34 sapeurs-pompiers

Selon nos informations, un début d'incendie sur le véhicule a été constaté peu après la chute, mais ce dernier a été rapidement maîtrisé au moyen d'une lance à mousse.

La voie du chemin de fer de Provence a été coupée à la circulation. Les gendarmes sont sur place ainsi que 14 engins et 34 sapeurs-pompiers.

Une enquête a été ouverte. Selon les premiers éléments, le conducteur du bus aurait perdu le contrôle de son véhicule pour une raison indéterminée et fait cette spectaculaire chute de 7 mètres exactement.