Accident mortel à Villeneuve-d'Ascq : que sait-on du conducteur impliqué dans le drame ?

Ils étaient venus porter secours à une jeune fille et ont perdu la vie dans l'exercice de leur fonction. Dimanche matin, trois fonctionnaires de police commissariat de Roubaix âgés de 24 et 25 ans sont décédés dans un accident de la route survenu une bretelle d’accès à la RD 700 à Villeneuve d'Ascq (Nord). La passagère qu'ils conduisaient à l'hôpital a été grièvement blessée et est toujours hospitalisée. Au volant de l'autre véhicule impliqué, un homme âgé de 24 ans et son passager âgé de 21 ans. Le conducteur n'a pas survécu au choc frontal entre les deux voitures. Son passager, en urgence absolue dimanche, se trouvait toujours dans un état grave ce lundi.

Selon les premiers éléments de l'enquête, le véhicule de police serait entré en collision avec ce véhicule de marque Alpha Roméo qui roulait à contresens. "A notre connaissance, il n'y a pas eu de faute commise par les policiers et manifestement, ils faisaient leur travail. Ils ont croisé une voiture et il appartient à la procureure de la République de dire dans quelles circonstances cette voiture a été croisée, et qui conduisait et dans quelles conditions ces gens conduisaient cette voiture", a déclaré ce lundi en fin de matinée le ministre de l'Intérieur. Gérald Darmanin s'exprimait depuis le commissariat de Roubaix où exerçaient les trois fonctionnaires, à qui un hommage sera rendu en fin de semaine.

En attendant les précisions de la magistrate, attendues à 17 heures à l'occasion d'une conférence de presse, la rédaction de LCI-TF1 revient sur le profil de l'homme qui, selon les premiers éléments de l'enquête, serait à l'origine de ce drame.